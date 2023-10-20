РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии

Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR .

А учитывая вероятные поставки в РФ 350 тыс. артиллерийских снарядов из КНДР, Москва планирует продолжать войну против Украины еще длительное время, отметил офицер.

"Есть сообщения о доставке до 1000 морских контейнеров в Тихорецк Краснодарского края. Если предположить, что один морской контейнер может вмещать 300-350 единиц артиллерийских боеприпасов, можно сказать, что всего было переправлено 300-350 тыс. единиц. боеприпасов российскими войсками составляет 10 тыс. штук, этого количества хватило бы примерно в месяц", - сказал Кивисельг.

"Согласно нашим подсчетам, в России все еще должно остаться около 4 млн боеприпасов. Это [означает, что они] могут продолжать с нынешней относительно низкой интенсивностью использовать 10 000 патронов в день чуть больше года", - добавил офицер.

Таким образом, по словам Кивиселга, поставка боеприпасов на фронт не является главной целью или неизбежной необходимостью. Скорее речь идет о накоплении на долгосрочную перспективу.

"Поставки из Северной Кореи свидетельствуют о том, что Россия планирует продолжать войну в Украине в течение длительного времени и предпринимает конкретные шаги для этого", - резюмировал Кивиселг.