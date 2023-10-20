РФ имеет еще около 4 млн артснарядов, – разведка Эстонии
У России все еще есть около 4 млн артиллерийских снарядов, которых ей хватит для боевых действий низкой интенсивности еще в течение года
Об этом заявил глава разведывательного центра Сил обороны Эстонии полковник Антс Кивисельг, передает ERR .
А учитывая вероятные поставки в РФ 350 тыс. артиллерийских снарядов из КНДР, Москва планирует продолжать войну против Украины еще длительное время, отметил офицер.
"Есть сообщения о доставке до 1000 морских контейнеров в Тихорецк Краснодарского края. Если предположить, что один морской контейнер может вмещать 300-350 единиц артиллерийских боеприпасов, можно сказать, что всего было переправлено 300-350 тыс. единиц. боеприпасов российскими войсками составляет 10 тыс. штук, этого количества хватило бы примерно в месяц", - сказал Кивисельг.
"Согласно нашим подсчетам, в России все еще должно остаться около 4 млн боеприпасов. Это [означает, что они] могут продолжать с нынешней относительно низкой интенсивностью использовать 10 000 патронов в день чуть больше года", - добавил офицер.
Таким образом, по словам Кивиселга, поставка боеприпасов на фронт не является главной целью или неизбежной необходимостью. Скорее речь идет о накоплении на долгосрочную перспективу.
"Поставки из Северной Кореи свидетельствуют о том, что Россия планирует продолжать войну в Украине в течение длительного времени и предпринимает конкретные шаги для этого", - резюмировал Кивиселг.
- В украинской разведке по состоянию на конец лета предполагали, что Россия хранит в запасах не менее 585 ракет , способных стрелять на расстояние более 500 километров.
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