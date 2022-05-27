Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере .

"Российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной", - отметили в британской разведке.

Также Россия пытается оцепить Северодонецк, но Украина контролирует несколько защищенных секторов, не давая врагу полностью захватить Донбасс. Задачей южной группировки войск РФ остается оккупация Юга Украины.

"В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранилища в зону ответственности южной группировки войск. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы к противотанковому оружию, и их присутствие на поле боя подчеркивает дефицит современного, боеспособного оборудования. России", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

По информации Пентагона, кафиры потеряли в Украине около 1000 танков, более 350 систем артиллерии, но преобладают в оружии, технике и военных.

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