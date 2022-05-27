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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ имеет дефицит современного вооружения, - британская разведка

РФ имеет дефицит современного вооружения, - британская разведка

27 мая, 2022 пятница
09:14
война с Россией

Россия имеет дефицит современного боеспособного оружия, потому переместила на Юг Украины 50-летние танки Т-62

Об этом сообщило Минобороны Великобритании в твиттере .

"Российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной", - отметили в британской разведке.

Также Россия пытается оцепить Северодонецк, но Украина контролирует несколько защищенных секторов, не давая врагу полностью захватить Донбасс. Задачей южной группировки войск РФ остается оккупация Юга Украины.

"В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранилища в зону ответственности южной группировки войск. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы к противотанковому оружию, и их присутствие на поле боя подчеркивает дефицит современного, боеспособного оборудования. России", - подчеркнули в Минобороны Великобритании.

  • По информации Пентагона, кафиры потеряли в Украине около 1000 танков, более 350 систем артиллерии, но преобладают в оружии, технике и военных.

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