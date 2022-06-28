РФ и Украина провели обмен пленными: вернули 17 человек

Об этом сообщает Общественное .

По информации, предоставленной журналистам, трех человек вернули с территории РФ. Среди людей, которых вернули, пятеро раненых.

Разведка сообщила , что обмен состоялся по формуле 17 на 15.

"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также уволен один гражданский", - говорится в заявлении.

Там добавили, что раненые нуждаются в неотложном лечении.

Это был 13-й обмен военнопленными.