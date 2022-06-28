РФ и Украина провели обмен пленными: вернули 17 человек
28 июня в Николаевской области состоялся обмен пленными между Украиной и Российской Федерацией
Об этом сообщает Общественное .
По информации, предоставленной журналистам, трех человек вернули с территории РФ. Среди людей, которых вернули, пятеро раненых.
Разведка сообщила , что обмен состоялся по формуле 17 на 15.
"Домой возвращаются 16 украинских военнослужащих, из которых 2 офицера и 14 солдат. Также уволен один гражданский", - говорится в заявлении.
Там добавили, что раненые нуждаются в неотложном лечении.
Это был 13-й обмен военнопленными.
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