РФ и Украина должны соблюдать Минские соглашения для деэскалации, - Блинкен

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

"Обеим странам ,и России, и Украине необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских договоренностей. Большинство из них не выполнено, и большинство из неисполненного не сделано Россией", - считает Блинкен.

Он считает, что сторонам следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, установленного в июле 2020 года, и Россия должна отвести войска от границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт.

"Если Россия и Украина будут следовать Минским договоренностям, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях", если Россия проявит новую вооруженную агрессию против Украины.