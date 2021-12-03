РФ и Украина должны соблюдать Минские соглашения для деэскалации, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Украина должны соблюдать Минские договоренности, чтобы снизить напряжение между странами
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Обеим странам ,и России, и Украине необходимо выполнять то, о чем они договорились в рамках Минских договоренностей. Большинство из них не выполнено, и большинство из неисполненного не сделано Россией", - считает Блинкен.
Он считает, что сторонам следует вернуться к соблюдению режима прекращения огня, установленного в июле 2020 года, и Россия должна отвести войска от границы с Украиной, чтобы разрядить конфликт.
"Если Россия и Украина будут следовать Минским договоренностям, нам удастся урегулировать этот конфликт дипломатическим путем", - отметил Блинкен.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил главу МИД РФ Сергея Лаврова о "серьезных последствиях", если Россия проявит новую вооруженную агрессию против Украины.
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