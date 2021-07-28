РФ и США в Женеве начали переговоры о "стратегической стабильности"

Об этом рассказывает Радио Свобода.

Причиной выработки новых договоренностей стало то, что ряд договоров о контроле над вооружениями утратили силу. Договор СНВ-3, продленный незадолго до окончания срока его действия, будет действовать еще пять лет, его будущее также непонятно.

Голос Америки писал, что от сессии в Женеве не ждут больших прорывов, но она, вероятно, приведет к новым переговорам.

Глава российской делегации - заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков заявил журналистам в Москве во вторник, что Россия передала свои предложения в письменном виде, но не стал вдаваться в детали.

Россия долгое время настаивала на том, что стратегическая стабильность невозможна без ограничений на оборонительные и наступательные вооружения. Рябков заявлял, что Москва будет настаивать также на включении систем противоракетной обороны в будущее соглашение по контролю над вооружениями.

Со своей стороны администрация президента США Джо Байдена выразила желание, чтобы Москва согласилась ограничить свои так называемые нестратегические ядерные вооружения, которые не подпадают под действие договора СНВ-3. Важным фактором также является то, что Байден назвал "новым, опасным современным оружием, которое выходит на сцену и сокращает время реакции, повышает вероятность начала случайной войны".

Вероятно, речь идет о новом гиперзвуковом оружии, а также стремлении России к созданию экзотического ядерного оружия, в том числе крылатой ракеты с ядерной силовой установкой и ядерной боеголовкой, а также беспилотного подводного аппарата с ядерной силовой установкой, о разработке которых говорил президент России Владимир Путин.



Глава Кремля заявлял, что Россия вынуждена разрабатывать новые виды оружия, способные обходить системы ПРО.