Об этом он сказал на понедельнике на тему "Российская сила и влияние против (центральной) Европы и наша реакция", сообщает издание Novinky .

Период предупреждения перед возможным конфликтом на европейском поле боя может быть относительно коротким, сказал Ржека. Он назвал преимуществом, что НАТО теперь имеет четко определенного противника в Европе.

"Еще одна вещь, которая изменилась для меня как солдата, это то, что у меня есть четко определенный противник здесь, в Европе", - сказал он. "Нам было стыдно называть Россию угрозой, противником или чем-то подобным, в то время как они нас так называют, так к нам относятся", - добавил он.

"Нужно сказать, что я, как начальник Генерального штаба, абсолютно четко осознаю, что если я собираюсь воевать с кем-то здесь, на европейском поле боя, то с тем, кто это есть. Сегодня, скорее всего, это Российская Федерация", - сказал он.

Ржева также считает, что надеяться на скорейшее завершение войны в Украине нельзя.

"Может произойти все что угодно, но я его не вижу", - заметил он. По его словам, конфликт также не имеет хорошего решения: "Сейчас мы говорим о том, насколько плохим – более-менее – будет разрешение", – сказал он.

Он также подчеркнул, что Чехия должна быть полноценным союзником в НАТО.

"Мы как армия Чешской Республики защищаем себя и всегда будем защищать себя в рамках Альянса. Мы должны быть действительным союзником", - заявил глава Генштаба Чехии. В этой связи он обратил внимание, среди прочего, на необходимость стабильного оборонного бюджета.

"Мы не должны забывать, зачем у нас есть армия и вооруженные силы. Армия для того, чтобы воевать, она должна готовиться к войне и в этой роли она незаменима", сказал он.

5 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что европейские государства, а также другие страны должны послать предупреждение, что если Россия применит ядерное оружие в Украине, то будет не только дипломатическая, но и военная реакция.

Министерство обороны Чехии направило США запрос о поставках 24 самолетов F-35, являющихся одними из самых современных истребителей в мире. Это самолет с технологией "стелс", цель которой максимально ограничить его обнаружение радарами.

5 октября стало известно, что в этом году экспорт военной техники из Чехии в Украину достиг 47 миллиардов крон , при этом страна одобряет дальнейшую военную помощь Украине.