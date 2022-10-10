РФ и НАТО никогда не были так близки к военному столкновению, как сейчас, - глава Генштаба Чехии Ржека
Начальник Генерального штаба чешской армии Карел Ржека заявил, что за последние несколько десятилетий Россия и НАТО не были ближе к реальному конфликту, как обычному, так и ядерному, чем сейчас.
Об этом он сказал на понедельнике на тему "Российская сила и влияние против (центральной) Европы и наша реакция", сообщает издание Novinky .
Период предупреждения перед возможным конфликтом на европейском поле боя может быть относительно коротким, сказал Ржека. Он назвал преимуществом, что НАТО теперь имеет четко определенного противника в Европе.
"Еще одна вещь, которая изменилась для меня как солдата, это то, что у меня есть четко определенный противник здесь, в Европе", - сказал он. "Нам было стыдно называть Россию угрозой, противником или чем-то подобным, в то время как они нас так называют, так к нам относятся", - добавил он.
"Нужно сказать, что я, как начальник Генерального штаба, абсолютно четко осознаю, что если я собираюсь воевать с кем-то здесь, на европейском поле боя, то с тем, кто это есть. Сегодня, скорее всего, это Российская Федерация", - сказал он.
Ржева также считает, что надеяться на скорейшее завершение войны в Украине нельзя.
"Может произойти все что угодно, но я его не вижу", - заметил он. По его словам, конфликт также не имеет хорошего решения: "Сейчас мы говорим о том, насколько плохим – более-менее – будет разрешение", – сказал он.
Он также подчеркнул, что Чехия должна быть полноценным союзником в НАТО.
"Мы как армия Чешской Республики защищаем себя и всегда будем защищать себя в рамках Альянса. Мы должны быть действительным союзником", - заявил глава Генштаба Чехии. В этой связи он обратил внимание, среди прочего, на необходимость стабильного оборонного бюджета.
"Мы не должны забывать, зачем у нас есть армия и вооруженные силы. Армия для того, чтобы воевать, она должна готовиться к войне и в этой роли она незаменима", сказал он.
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