РФ и Казахстан планируют строительство газопровода в Китай
Казахстан и Россия определили маршрут будущего газопровода для поддержки поставок между двумя странами и в Китай
Об этом сообщает Reuters.
"Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в Китай, предварительно определен маршрут, обсуждаются условия строительства газопровода", - сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.
Трубопровод поможет России, пострадавшей от западных санкций из-за вторжения в Украину, увеличить продажу своих энергоносителей и товаров в Азию. Экспорт российского газа в Европу, ранее являвшуюся основным его покупателем, в прошлом году сократился почти вдвое.
Чтобы компенсировать потерю, РФ пытается наладить тесные торговые и политические связи с Азией, ставшей основным покупателем российской нефти и основным источником доходов России.
Стремясь увеличить продажи природного газа в Китай, Москва ведет переговоры с Пекином о строительстве второго газопровода "Сила Сибири-2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров, что соответствует 55 млрд кубометров пропускной способности поврежденного газопровода "Северный поток-1".
В прошлом году "Газпром" также согласился поставлять китайскому государственному энергетическому гиганту CNPC 10 млрд. кубометров газа в год с дальневосточного российского острова Сахалин. Сейчас Россия осуществляет поставки в Китай единственным маршрутом - по трубопроводу "Сила Сибири", который к 2025 году должен выйти на полную годовую мощность 38 млрд кубометров.
- Цена на газ в Европе снизилась до самого низкого уровня с июля 2021 г., когда Россия спровоцировала энергетический кризис на континенте.
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