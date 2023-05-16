Об этом сообщает Reuters.

"Обсуждается вопрос строительства газопровода из России через северные территории Казахстана в Китай, предварительно определен маршрут, обсуждаются условия строительства газопровода", - сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Трубопровод поможет России, пострадавшей от западных санкций из-за вторжения в Украину, увеличить продажу своих энергоносителей и товаров в Азию. Экспорт российского газа в Европу, ранее являвшуюся основным его покупателем, в прошлом году сократился почти вдвое.

Чтобы компенсировать потерю, РФ пытается наладить тесные торговые и политические связи с Азией, ставшей основным покупателем российской нефти и основным источником доходов России.

Стремясь увеличить продажи природного газа в Китай, Москва ведет переговоры с Пекином о строительстве второго газопровода "Сила Сибири-2" с годовой мощностью 50 млрд кубометров, что соответствует 55 млрд кубометров пропускной способности поврежденного газопровода "Северный поток-1".

В прошлом году "Газпром" также согласился поставлять китайскому государственному энергетическому гиганту CNPC 10 млрд. кубометров газа в год с дальневосточного российского острова Сахалин. Сейчас Россия осуществляет поставки в Китай единственным маршрутом - по трубопроводу "Сила Сибири", который к 2025 году должен выйти на полную годовую мощность 38 млрд кубометров.