РФ и Беларусь проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства перед началом совместных учений
Беларусь анонсировала внезапную проверку сил реагирования Союзного государства из-за "наращивания военного контингента" у их границ перед совместными учениями с РФ в феврале
Об этом сообщает ТАСС.
"Беларусь и РФ перед учениями, запланированными на февраль, проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства", – заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, начальник Главного оперативного управления Павел Муравейко.
Он добавил, что "наращивание военного контингента" у белорусских границ вызывает опасения у властей Беларуси и требует ответной реакции.
"Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет обучение. Уже известно название - "Союзная решительность-2022"", - сказал Муравейко.
- Напомним, в начале 2022 года Россия и Беларусь проведут совместные военные учения.
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