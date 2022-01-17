РФ и Беларусь проведут внезапную проверку сил реагирования Союзного государства перед началом совместных учений

Об этом сообщает ТАСС.



"Беларусь и РФ перед учениями, запланированными на февраль, проведут внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства", – заявил заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси, начальник Главного оперативного управления Павел Муравейко.



Он добавил, что "наращивание военного контингента" у белорусских границ вызывает опасения у властей Беларуси и требует ответной реакции.



"Эта реакция будет абсолютно адекватна и прозрачна. Мы совместно с российскими коллегами проведем внезапную проверку сил и средств реагирования Союзного государства. На завершающем этапе данного мероприятия пройдет обучение. Уже известно название - "Союзная решительность-2022"", - сказал Муравейко.

Напомним, в начале 2022 года Россия и Беларусь проведут совместные военные учения.