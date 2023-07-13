Об этом сообщает официальный сайт Международного олимпийского комитета.

РФ и Беларусь не получат 26 июля приглашения от МОК на участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Приглашение в национальные олимпийские комитеты будет разослано 26 июля, за год до начала Олимпиады. К участию в Играх приглашены 203 НОК. Россию и Беларусь не пригласили из-за санкций, которые МОК ввел против них из-за полномасштабной агрессии против Украины. Игры может пропустить и Гватемала, членство которой в МОК временно приостановлено.

МОК подчеркнул, что окончательное решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде будет принято позже. Президент организации Томас Бах продвигает инициативу по участию россиян и белорусов в Играх в Париже в нейтральном статусе. В частности, 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допустить к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов, не поддерживающих войну против Украины.

Что известно об участии россиян и белорусов в Олимпиаде

27 января глава МОК Томас Бах заявил, что выступает за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, даже несмотря на угрозы Украины бойкотировать Игры. По словам президента Международного олимпийского комитета, заявление о бойкоте Олимпиады-2024 от президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, "не соответствует миссии МОК".

29 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что написал письмо лидеру Франции Эмманюэлю Макрону из-за возможного допуска россиян на Олимпиаду-2024 в Париже.

30 января советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал МОК, выступающий за участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024, промоутером войны РФ против Украины. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в случае допуска россиян к Олимпиаде-2024, на Играх в Париже смогут выступить представители армии РФ. В МОК ответили на критику со стороны украинской власти и спортивного сообщества, назвав ее клеветой. Впоследствии в Латвии сообщили, что страна не будет участвовать в Олимпийских играх 2024 вместе с россиянами и белорусами, если на момент игр в Украине будет продолжаться война.

В феврале Олимпийский совет Азии принял решение об участии спортсменов из России и Беларуси в Азиатских играх без предварительных консультаций с 45 странами, которые на них выступят. В совете объяснили, что 500 спортсменов из Беларуси и РФ не будут участвовать в розыгрыше медалей и не будут получать награды. Также OCA пообещала обеспечить, чтобы азиатские спортсмены не попали в невыгодное положение в борьбе за лицензии на Олимпиад-2024.

20 февраля требование отстранить атлетов из РФ и Белоруссии от Олимпиады поддержали 34 страны. Уже 21 февраля МОК назвал резолюцию Европарламента с требованием отстранить россиян и белорусов от международных соревнований противоречащей миссии Олимпийских игр. Президент МОК Томас Бах заявил, что отстранение россиян и белорусов от международных соревнований является нарушением прав человека.

30 марта Кабинет Министров принял решение, что украинские спортсмены будут бойкотировать турниры, на которых будут представлены спортсмены из России или Белоруссии. В апреле президент ПАСЕ Тини Кокс назвал недопустимым участие россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 из-за войны РФ против Украины.

22 июня ПАСЕ приняла резолюцию, в которой призвала МОК не допускать спортсменов из Беларуси и РФ к участию в Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году даже под нейтральным флагом.