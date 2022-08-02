Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на российский Интерфакс.

"Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная казнь, способная заставить Россию жить согласно вымышленному США миропорядку, основанному на правилах", – сказала Захарова.



Она также добавила, что "любое действие порождает противодействие" и что результатом этого может быть разрыв дипотношений.



"Логическим результатом такого безответственного шага может стать разрыв дипломатических отношений, после которого Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", – заявила Захарова.

30 июля Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.

Позже подобный законопроект подала группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий

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