РФ грозится расторгнуть дипотношения со США в случае признания ее государством-террористом
Официальная представительница министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Москва может разорвать дипломатические отношения с Вашингтоном, если США признают Россию государством-спонсором терроризма
Об этом сообщает Европейская Правда со ссылкой на российский Интерфакс.
"Подобное применение собственного законодательства, противоречащего международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как некая страшная казнь, способная заставить Россию жить согласно вымышленному США миропорядку, основанному на правилах", – сказала Захарова.
Она также добавила, что "любое действие порождает противодействие" и что результатом этого может быть разрыв дипотношений.
"Логическим результатом такого безответственного шага может стать разрыв дипломатических отношений, после которого Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями", – заявила Захарова.
- 30 июля Сенат США в среду единогласно одобрил резолюцию, призывающую госсекретаря Энтони Блинкена объявить Россию государством-спонсором терроризма за ее действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине.
- Позже подобный законопроект подала группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий
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