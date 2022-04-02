РФ грозится прекратить сотрудничество в космосе, если Запад не снимет санкции
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пригрозил Западу разорвать нормальные отношения в работе на Международной космической станции (МКС) и над другими общими космическими проектами, если с России не снимут санкции за вторжение в Украину
Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает Reuters .
Рогозин заявил, что цель санкций Запада – "убить российскую экономику и ввести наш народ в отчаяние и голод, поставить нашу страну на колени". Он добавил, что "у них это не получится, но намерения понятны".
"Поэтому я считаю, что восстановление нормальных отношений между партнерами на Международной космической станции (МКС) и другими проектами возможно только при полном и безоговорочном снятии незаконных санкций", - написал глава Роскосмоса.
Он добавил, что предложения Роскосмоса по поводу того, когда прекратить сотрудничество над МКС с космическими агентствами США, Канады, ЕС и Японии, в ближайшее время будут донесены до российских властей. Ранее он заявлял, что санкции могут уничтожить американо-российское партнерство на МКС.
Европейское космическое агентство заявило в прошлом месяце, что приостанавливает сотрудничество с Роскосмосом по миссии марсохода ExoMars для поиска признаков жизни на поверхности Марса. Также британская спутниковая компания OneWeb заявила, что заключила контракт со SpaceX Илоной Маской на отправку своих спутников на орбиту. Это произошло после того, как 4 марта был отменен запуск 36 спутников из российского космодрома Байконур в Казахстане из-за требований, выдвигаемых Москвой в последнюю минуту.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.68
-
EUR
Покупка 32.36Продажа 32.9
- Актуальное
- Важное