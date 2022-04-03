РФ готовится к затяжной войне против Украины и стремится отпраздновать победу 9 мая, - Центр при СНБО

Об этом заявили в Центре противодействия дезинформации.



"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины: Россия готовится к затяжной войне в Украине. Российская пропаганда активно распространяет тезисы: "первый этап спецоперации продемонстрировал результаты", "денацификация идет по плану", "Донбасс может рассчитывать на безопасность"", - отметили в ЦПИ.



В Центре при СНБО назвали очевидным то, что отвод российских военных на Киевщине и Черниговщине является передислокацией.



Как сообщает CNN со ссылкой на данные разведки США, сейчас Россия смещает акцент, чтобы продемонстрировать победу 9 мая на Востоке Украины. Но это будут лишь промежуточные итоги затяжной войны, поскольку Путин нацелен праздновать собственную победу 9 мая независимо от того, какой будет реальная ситуация в Украине", - отметили в Центре противодействия дезинформации.



В ЦПИ добавили, что Украина отдает себе отчет, что даже несмотря на санкции и неудачи блицкрига РФ не оставит попыток захватить всю страну, а смещение поля боя не означает прекращения российских воздушных атак ракетами большой дальности и самолетами по всей части Украины.

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