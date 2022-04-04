РФ готовится к попытке захвата Харькова, - Минобороны
Российские войска готовятся к попытке захвата Харькова и атаки на Вооруженные силы Украины в зоне ООС
Об этом заявил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник на брифинге.
"Основные усилия противник сосредоточил на подготовке к возобновлению наступательных действий, чтобы окружить группировки Объединенных сил и овладеть городом Харьков. Противник усиливает группировок войск в Слобожанском и Донецком операционных районах. Также враг налаживает маршруты логистического обеспечения группировок войск, создает запасы ГСМ, а также подготовку медицинских учреждений к приему большого количества раненых", - сказал он.
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