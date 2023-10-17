РФ готовится к обороне Крыма и перебрасывает в Джанкой значительные силы, - Атеш

Об этом утром 17 октября сообщает телеграмма-канал движения Атеш.

"Агенты отмечают прибытие значительных сил российских окупантов в Джанкой. Военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому, что свидетельствует об их размещении на этом объекте. Оккупанты готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности содержания Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.

Партизаны отмечают, что они продолжают работать в Джанкое, несмотря на усиленный контрразведывательный режим со стороны российского ФСБ.

"Атеш сделает все возможное, чтобы как можно меньше российской техники и военных доехало до фронта", - отмечают партизаны.