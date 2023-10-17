РФ готовится к обороне Крыма и перебрасывает в Джанкой значительные силы, - Атеш
Агенты Атеш отмечают прибытие значительных сил российских окупантов в Джанкой
Об этом утром 17 октября сообщает телеграмма-канал движения Атеш.
"Агенты отмечают прибытие значительных сил российских окупантов в Джанкой. Военный грузовой транспорт регулярно направляется к аэродрому, что свидетельствует об их размещении на этом объекте. Оккупанты готовятся к обороне Крыма, чувствуя неуверенность в возможности содержания Херсонской и Запорожской областей", - говорится в сообщении.
Партизаны отмечают, что они продолжают работать в Джанкое, несмотря на усиленный контрразведывательный режим со стороны российского ФСБ.
"Атеш сделает все возможное, чтобы как можно меньше российской техники и военных доехало до фронта", - отмечают партизаны.
- 15 октября на входе в Севастопольскую бухту, где расположена главная база Черноморского флота РФ в Крыму, российские военные установили особые перегородки.
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