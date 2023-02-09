Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к миру. Напротив, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать снабжать Украину оружием, необходимым ей, чтобы вернуть себе территорию и преобладать как суверенное, независимое государство", – подчеркнул он.

Известно, что союзники по НАТО предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около 120 млрд долларов США с начала полномасштабного вторжения России.