РФ готовится к новым наступлениям в Украине. Генсек НАТО призвал и далее снабжать Украину оружием
Нет никаких признаков, что Россия готовится к миру, а наоборот, Кремль готовит новое наступление в Украине, поэтому НАТО должно продолжать поставлять Украине оружие, которое ей нужно
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится к миру. Напротив, Москва готовится к новым военным наступлениям. Поэтому мы должны продолжать снабжать Украину оружием, необходимым ей, чтобы вернуть себе территорию и преобладать как суверенное, независимое государство", – подчеркнул он.
Известно, что союзники по НАТО предоставили Украине военную, гуманитарную и финансовую помощь на общую сумму около 120 млрд долларов США с начала полномасштабного вторжения России.
- 30 января Йенс Столтенберг призвал Южную Корею увеличить военную поддержку Украины и сослался на опыт других стран, изменивших свою политику отказа от поставок оружия.
- 1 февраля он отметил , что важной предпосылкой начала мирных переговоров с РФ является передача Украине оружия, посредством которой она сможет защитить себя от оккупантов.
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