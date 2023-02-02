Об этом в утренней сводке 2 февраля передает Генштаб ВСУ.

Враг активно ведет разведку, в отдельных направлениях готовится к наступлению. Несмотря на большие потери, продолжает попытки наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

Захватчики обстреляли районы населённых пунктов Клюсы и Елине Черниговской области; Муравейная, Екатериновка, Волковка, Александровка и Волфино - Сумской и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Зеленое, Нескучное, Терново, Огирцево, Старица, Волчанск и Бударки на Харьковщине.

На Купянском направлении враг совершил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Двуречная, Синковка, Ивановка, Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка – Луганской.

На Лиманском направлении под вражеский огонь попали Новоегоровка, Невское и Диброва в Луганской области и Терны и Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении огневого воздействия подверглись Верхнекаменное, Спорное, Белогоровка, Веселое, Парасковеевка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Ступочки, Дружба и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Северное, Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка.

На Новопавловском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Угледару, Богоявленку, Новоукраинке, Пречистовке, Большой Новоселке и Нескучному Донецкой области.

На Запорожском направлении обстреляно более 20 населенных пунктов, в частности, Времовка Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Орехов и Новоданиловка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы подверглись Бериславу, Антоновке и Херсону, а также Дмитровке на Николаевщине.

Россия нанесла 6 ракетных и 4 авиационных ударов по Украине за прошедшие сутки

Всего в течение 1 февраля противник нанес 6 ракетных, 4 из которых по гражданской инфраструктуре населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка Донецкой области, а также 4 авиационных удара.

Также враг совершил 73 обстрела из реактивных систем залпового огня. От вражеских ударов погибли мирные люди.

Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается по всей Украине.

ВСУ отразили атаки россиян в районах 14 населенных пунктов и поразили 3 района вражеского скопления

За прошедшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Площадка, Невское, Краснопоповка, Диброва, Кузьмино и Белогоровка Луганской области и Спорное, Белогоровка, Васюковка, Благодатное, Красная Гора, Бахмут и Клищиевка Донецкой области.

А подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы противника и состав горюче-смазочных материалов.

Работникам транспортных предприятий Горловки угрожают увольнением в случае отсутствия российского паспорта

Противник продолжает насаждать российское гражданство гражданам Украины временно оккупированных территорий Донецкой области. В городе Горловка продолжаются принудительные меры по получению водителями новых удостоверений по российскому стандарту, что при отсутствии паспорта гражданина Российской Федерации невозможно.

Работникам транспортных предприятий захватчики определили срок до 01 мая 2023 года. Тех, кто не выполнит требования, будут увольнять.

В Луганской области у 300 оккупантов закончились контракты, но демобилизоваться невозможно

В одном из подразделений оккупантов, действующем в Луганской области, по состоянию на 09 января 2023 завершились трехмесячные контракты. Поэтому около 300 военнослужащих этого формирования не получают денежное обеспечение.

К тому же они не могут уволиться с военной службы из-за объявленной мобилизации.

Ранее Генштаб рассказывал, что на временно оккупированной Луганщине россияне заставляют отдавать украинских детей от 6 лет на "патриотическое воспитание", угрожая лишением родительских прав.

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