РФ готовит ракетные обстрелы непризнанного Приднестровья, - украинская разведка

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.



"Жители непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР", - говорится в сообщении,



Цитата из фейкового сообщения : "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будет произведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".



"Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами. Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям", - заявили в разведке.



Там добавили, что подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут в непризнанном регионе, не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы.

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