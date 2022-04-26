РФ готовит ракетные обстрелы непризнанного Приднестровья, - украинская разведка
Россия готовит ракетный удар по непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" с жертвами среди мирного населения
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки в Telegram.
"Жители непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" получают СМС от имени якобы Вооруженных сил и спецслужб Украины. В них содержится предупреждение о "ракетном и артиллерийском" ударе по территории "ПМР", - говорится в сообщении,
Цитата из фейкового сообщения : "Служба безопасности Украины настоятельно рекомендует провести эвакуацию гражданского населения в более безопасные регионы. Уверяем, Вооруженные силы Украины не желают зла мирным жителям, однако оставшиеся в городах люди будут восприняты в качестве диверсионных групп и будут ликвидированы без предупреждения. Ровно в 19:00 будет произведен ракетный и артиллерийский обстрел объектов на территории республики".
"Эти сообщения активно освещаются российскими пропагандистскими информационными ресурсами. Отмечаем: государство Украина не имеет никакого отношения к этой и подобным провокациям", - заявили в разведке.
Там добавили, что подобные фейки и инциденты, которые предположительно произойдут в непризнанном регионе, не что иное, как очередная провокация российских спецслужб против Украины и Молдовы.
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