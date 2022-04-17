РФ готовит провокацию в Херсоне, чтобы оправдать проведение псевдореферендума, - Одесская ОВА

Об этом написал представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.



"В районе Антоновского моста разворачивают "Грады", чтобы ударить по Херсону и обвинить в этом ВСУ. Это должно стать причиной для того, чтобы "спасти город", проведя там референдум", - отметил он.



Братчук добавил, что ВСУ никогда не стреляют по гражданским домам мирных жителей.

Россияне намерены провести псевдо референдум по созданию "Херсонской народной республики" в период с 1 по 10 мая.