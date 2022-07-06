РФ готовит провокацию на Славянской ТЭС, возможны взрывы – ЦПД
Российские оккупанты готовят провокацию на Славянской тепловой электростанции. ЦПД сообщает о возможных взрывах
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации .
"Минобороны России распространяет фейк о готовящемся теракте на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ", - говорится в сообщении.
В ЦПД отмечают возможность взрывов на тепловой электростанции.
"Рашисты рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей", - добавили в пресс-службе.
Украинцев призывают эвакуироваться в более безопасные места.
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