Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации .

"Минобороны России распространяет фейк о готовящемся теракте на Славянской ТЭС военными Украины, чтобы скрыть свои преступления и обвинить во всем ВСУ", - говорится в сообщении.

В ЦПД отмечают возможность взрывов на тепловой электростанции.

"Рашисты рассчитывают, что подобные провокации с последующими терактами помогут им склонить на свою сторону местных жителей", - добавили в пресс-службе.

Украинцев призывают эвакуироваться в более безопасные места.

РФ ширит фейк об уничтожении американской артиллерийской системы HIMARS В ВСУ опровергли информацию.

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