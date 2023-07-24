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РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море, - Госдеп США

24 июля, 2023 понедельник
23:58
Война с Россией

В Госдепе США на фоне обстрелов Одессы и дунайской инфраструктуры считают, что РФ готовит операцию под чужим флагом в Черном море

Об этом заявил на брифинге спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер, сообщает Укринформ.

По его словам, у США есть соответствующая информация о возможной операции

"У нас есть информация, которая свидетельствует о том, что они, очевидно, готовят операцию под чужим флагом. Они угрожали действующим в международных водах судам, после чего сегодня произошла атака на Дунае", - говорит Миллер.

Он также отметил, что США продолжат проведение консультаций с партнерами по альтернативным путям вывоза зерна из Украины, однако, по словам Миллера, идеального решения не существует.

Спикер отметил, что отгружать такое же количество зерна, как и во время действия зернового соглашения без возобновления морских путей "просто невозможно".

Что известно о выходе РФ из "зернового соглашения"

16 июля одесский порт покинуло последнее судно , загруженное украинской агропромышленной продукцией в рамках инициативы. А уже 17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил, что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже, несмотря на выход РФ из соглашения. В то же время глава МИД Дмитрий Кулеба начал срочные консультации в ООН.

В Белом доме осудили выход РФ из "зернового соглашения" , которое играло решающую роль в снижении цен на продовольствие в мире.

18 июля спикер президента России Дмитрий Песков сообщил об "определенных рисках" для сторон, которые попытаются возобновить работу Черноморской зерновой инициативы без участия РФ.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила , что для обеспечения продовольствием самых уязвимых стран мира и сохранения возможности экспорта украинских товаров, критически важно восстановить транспортные связи Черным морем.

19 июля стало известно, что Украина рассматривает возможность перевозки продовольствия в рамках "зерновой инициативы" через территориальные воды Болгарии и соседней Румынии.

В то же время российское минобороны опубликовало заявление с угрозами судам , которые будут направляться в черноморские порты Украины.

21 июля Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что хочет обсудить со своим российским коллегой Владимиром Путиным продление зернового соглашения и выразил убеждение , что оно снова заработает.

зерно
экспорт зерна
США
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