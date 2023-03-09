Об этом сообщил Центр нацсопротивления.

"Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения", - рассказали в ЦНС.

"Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в настоящее время в регионе уже почти нет свободных людей, подлежащих мобилизации", - объяснили там.