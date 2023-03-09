РФ готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, – Центр нацсопротивления
Россия готовит новую волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В первую очередь захватчиков интересуют юноши 2006 года рождения
Об этом сообщил Центр нацсопротивления.
"Весной оккупанты начнут подготовку к новой волне мобилизации на временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей. Так, оккупационные военкоматы призвали учебные заведения подать списки всех юношей 2006 года рождения", - рассказали в ЦНС.
"Именно они должны стать ядром будущей волны, ведь в настоящее время в регионе уже почти нет свободных людей, подлежащих мобилизации", - объяснили там.
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