Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В Российской Федерации готовится законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно занятых, оккупированных территориях", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что это касается тех мужчин, которые получили российский паспорт.

Кроме того, Россия отправила учиться в Ростовскую область около 650 заключенных, завербованных на войну.

"По имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях Российской Федерации завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки", добавляют в Генштабе.

В случае ранения заключенных медицинскую помощь будут оказывать исключительно в соответствующих заведениях на временно оккупированных территориях Украины.