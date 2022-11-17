РФ готовит ничтожный закон о легализации призыва украинцев с оккупированных территорий, - Генштаб
В России готовят ничтожный законопроект о легализации призыва с весны 2023 года во вражескую армию украинцев с оккупированных территорий
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"В Российской Федерации готовится законопроект, предусматривающий с весны 2023 года легализацию призыва на военную службу граждан Украины, проживающих на временно занятых, оккупированных территориях", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что это касается тех мужчин, которые получили российский паспорт.
Кроме того, Россия отправила учиться в Ростовскую область около 650 заключенных, завербованных на войну.
"По имеющейся информации, за предыдущую неделю в исправительных учреждениях Российской Федерации завербовано около 650 заключенных. Они направлены в Ростовскую область для дальнейшей подготовки", добавляют в Генштабе.
В случае ранения заключенных медицинскую помощь будут оказывать исключительно в соответствующих заведениях на временно оккупированных территориях Украины.
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