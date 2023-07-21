Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В сентябре в России состоится имитация выборов в свой псевдопарламент, а также местные "выборы", которые враг планирует провести и на временно оккупированных территориях", - говорится в сообщении.

Однако, по данным ЦНС, местное население, проигнорировавшее так называемый референдум в 2022 году, не собирается участвовать в "выборах" на оккупированных территориях. Таким образом, террористы планируют повторить свою тактику с прошлого года и осуществить "выездные выборы", продолжая растягивать процесс голосования на несколько дней.

Отмечается, что так называемые выборы планируется провести с 31 августа по 10 сентября.

"С 31 августа "голосовать" можно будет досрочно, 8-9 сентября россияне будут обходить дома и проводить голосование в местах проживания и только 10 сентября должно состояться "классическое голосование" в участках", - рассказали в ЦНС.

Также там объяснили, что оккупанты это делают, чтобы скрыть отсутствие явки местных жителей на псевдовыборах. Российские пропагандисты объяснят игнорирование выборов местными тем, что они, мол, все голосовали раньше времени, или у себя дома.

Что известно о псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины

20 сентября 2022 года так называемые "общественные советы" оккупированных Херсонщины и Запорожья приняли решение провести "референдумы" о вхождении этих территорий в состав РФ. Впоследствии о решении провести псевдореферендум заявили террористические организации ЛНР и ДНР.

Позже, 30 сентября, Владимир Путни подписал "договоры" о "вхождении в состав России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а также Херсонской и Запорожской областей.

2 октября 2022 г. он внес в Госдуму законопроект о "принятии в состав РФ" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" и временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Запорожская область должна была "войти" в границы области, а Херсонщину планировали "включить в состав РФ" вместе с двумя районами Николаевской области.

Уже 5 октября прошлого года Путин подписал "законы" о так называемом вхождении четырех областей Украины в состав России. Также он назначил Дениса Пушилина "исполняющим обязанности главы ДНР", а Леонида Пасечника - "исполняющим обязанности главы ЛНР". "Губернатором" Херсонщины стал Владимир Сальдо, а Запорожья – Евгений Балицкий.

19 октября 2022 года на временно оккупированных территориях Украины российские власти объявили военное положение, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал такое решение. В тот же день глава оккупационных властей Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что все подразделения "администрации" Херсонской области переезжают на левый берег реки Днепр.

15 июня 2023 Центральная избирательная комиссия РФ назначила "выборы" 10 сентября на временно оккупированных частях Херсонщины и Запорожья, а также в террористических "ДНР" и "ЛНР".