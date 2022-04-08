РФ готовит манипуляции о "плохих" беженцах, чтобы демонизировать Украину в мире, - Центр при СНБО
Россия хочет демонизировать Украину в мире. Поэтому российская пропаганда готовит манипуляции о "плохих" украинских беженцах
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны.
Беженцы из Украины получили право жить в Европейском Союзе в течение трех лет. Поэтому роспропаганда распространяет фейки, чтобы настроить Европу против украинцев.
Греция 7 апреля высказала позицию осуждения действий России в Украине. В Телеграмм-канале российского пропагандиста Владимира Соловьева на следующий день появился никем и ничем не подтвержденный "вброс", что украинские беженцы при выселении из квартиры якобы расписали стены. Также появляются манипуляционные сообщения о погромах в магазинах якобы украинскими парнями, которые тоже не подтверждаются даже российскими СМИ.
"Да, роспропаганда не знает, как на самом деле выглядят поселения украинских беженцев, где одни женщины и дети. А Соловьев пользуется своим авторитетом "рупора" Кремля и выдает каждую чушь за чистую монету", - отмечают в сообщении.
- Оккупанты распространяют фейки , что не используют "Точку-У" и не наносили удар по железнодорожному вокзалу Краматорска. Таким образом, РФ переводит на Украину ответственность за ракетный удар.
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