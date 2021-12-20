РФ готовит кибератаки на украинские госучреждения и энергосистему, - NYT

Об этом сообщает The New York Times .

"Это широкомасштабная кампания, направленная на многочисленные украинские государственные учреждения, включая внутренние дела - национальную полицию - и их коммунальные предприятия", - сказал Дмитрий Альперович, ведущий исследователь российской киберактивности и глава исследовательской группы Silverado Policy Accelerator в Вашингтоне.

Как передает издание, американские чиновники получили информацию от секретной разведки и отметили, что цель России - выставить Владимира Зеленского неумелым и беззащитным, и, возможно, предоставить повод для вторжения и свергнуть украинское правительство. Кибератаки могут предшествовать физическому вторжению, однако чиновники не уверены, что Путин принял окончательное решение о новом нападении на Украину.

Разведка проинформировала, что Путин если и начнет кибератаку, это произойдет в конце первой недели января 2022 года.

В издании отметили, что для того, чтобы подготовить Украину к возможным хакерским атакам, США и Великобритания отправили своих экспертов по кибервойне.



Также в материале напомнили об атаке российских хакеров на украинскую энергосистему в 2015 году, когда дистанционно они выключали одну электростанцию за другой. Похожая ситуация произошла в Киеве в 2016 году.

Напомним, Служба безопасности Украины во время спецопераций с начала 2021 нейтрализовала 12 ботоферм, организованных российскими спецслужбами. Их пропагандистская мощь насчитывала 60 тыс. аккаунтов.

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