РФ готовит кампанию по дискредитации Зеленского за границей: Ермак назвал тезисы пропагандистов

Об этом сообщает глава Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, Ермак поделился тезисами, которые будут продвигать российские пропагандисты.

"Говорить о президентских выборах в РФ, которые продемонстрируют твердую поддержку Путина российским обществом. Говорят, что в Киеве царит кризис, где власти теряют доверие политических элит; Отмечают, что скандал между руководством Польши и Украины доказывает, что никакого единства Европы с Киевом не существует И будут утверждать, что все основывается исключительно на желании использовать Украину как "военный таран" против России", - рассказал руководитель ОПУ.

Еще один российский нарратив будет касаться узурпации власти и отмены выборов;

"Также пропагандисты постараются убедить Запад, что иметь дело со стабильной РФ, особенно после переизбрания Путина на очередной президентский срок, гораздо выгоднее, чем с Зеленским", - пишет Ермак.

Распространять пропаганду россияне планируют в медиа, а также будут использовать ботофермы.