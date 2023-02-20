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Главная война с Россией РФ готовит к годовщине вторжения в Украину громкое заявление по Бахмуту, - разведка Британии

РФ готовит к годовщине вторжения в Украину громкое заявление по Бахмуту, - разведка Британии

20 февраля, 2023 понедельник
09:01
война с Россией

Россия к годовщине вторжения в Украину может объявить о захвате Бахмута, независимо от того, под чьим контролем останется город в Донецкой области

Об этом пишет министерство обороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что Россия продолжает вести наступление на нескольких направлениях – на Угледар, Кременную и Бахмут.

Сообщается, что количество потерь российской армии остается высоким, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, потеряли боеспособность.

Британские аналитики считают, что с приближением годовщины вторжения в Украину российские силы находятся под политическим давлением.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, чтобы объявить это к годовщине вторжения, вне зависимости от реальности. Если весеннее наступление РФ ничего не принесет, то напряжение в российском руководстве усилится", - пришли к выводу в разведке Британии.

  • 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что нашей стране важно отстоять Бахмут, но не любой ценой, а пока это будет разумно.
Донбасс
Луганщина
Донетчина
Бахмут
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