Об этом пишет министерство обороны Британии в twitter .

Британская разведка обращает внимание, что Россия продолжает вести наступление на нескольких направлениях – на Угледар, Кременную и Бахмут.

Сообщается, что количество потерь российской армии остается высоким, особенно в Бахмуте и Угледаре. В частности, "элитные" 155-я и 40-я бригады морской пехоты РФ понесли очень большие потери в Угледаре и, вероятно, потеряли боеспособность.

Британские аналитики считают, что с приближением годовщины вторжения в Украину российские силы находятся под политическим давлением.

"Вполне вероятно, что Россия будет утверждать, что Бахмут был захвачен, чтобы объявить это к годовщине вторжения, вне зависимости от реальности. Если весеннее наступление РФ ничего не принесет, то напряжение в российском руководстве усилится", - пришли к выводу в разведке Британии.