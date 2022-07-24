Об этом сообщает Главное управление разведки в телеграме.

Как говорится в источнике, российские пропагандисты готовят собственное фейковое расследование о бомбовом ударе по драматическому театру Мариуполя, чтобы снять с себя ответственность за преступление.

"Оккупанты готовят к обнародованию собственное псевдорасследование об обстоятельствах бомбового удара по драмтеатру Мариуполя. Цель такого мероприятия – попытаться снять с себя ответственность за убийство нескольких сотен мирных жителей, которые на момент удара укрывались в помещении театра. Большинство из них – женщины и дети", - пишет ГУР.

По словам Управления, во временно оккупированном Мариуполе российские съемочные группы готовят серию постановочных видео, в которых говорится, что взрыв произошел внутри помещения.

"Все разрушения произошли будто бы "в результате детонации большого количества взрывчатки", а количество жертв составило не более 14 человек. Российские пропагандисты даже "нашли" так называемых свидетелей, которые якобы видели, как накануне "люди в военной форме заносили ящики" внутрь здания", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в результате удара российскими ракетами по зданию Мариупольского драмтеатра погибли от 300 до 700 человек. Точное количество жертв установить невозможно, поскольку Россия не допустила украинских спасателей к разрушенному зданию.

В Мариуполе 16 марта оккупанты целенаправленно уничтожили Драматический театр, где укрывались сотни людей.

В Мариуполе рашисты уничтожают доказательства убийства гражданских в укрытии под Драматическим театром.

В Мариуполе россияне не пускают местных разбирать завалы разбомбленного Драмтератра и увозят оттуда тела погибших.

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