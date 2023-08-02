РФ готовит дискредитационные кампании по Украине в Германии, Франции, Израиле и США, - разведка
Кремлевские политтехнологи разработали новые дезинформационные кампании по дискредитации Украины
Об этом со ссылкой на ГУР сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.
Российские пропагандисты приготовили очередные нарративы. Враг стремится подорвать доверие к Украине со стороны международных партнеров и разжечь внутриполитическую рознь.
"Главная цель – убедить украинцев и их союзников в бесперспективности сопротивления, посеять сомнения и противостояния в антипутинской коалиции, создать впечатление, что есть другие "более важные" проблемы", - говорится в сообщении.
Дискредитационные кампании по Украине запланированы в Германии, Франции, Израиле и США.
"Темы, которые предлагается распространять среди целевых аудиторий: "Африканцы: "Франция, убирайся", добро пожаловать, Россия", "Тихоокеанские танцы Макрона на граблях", "Экономику Германии ожидает обвал" и "Кризис уже пришел в каждый дом".
Также известно о темах, которыми россияне хотят атаковать информационное пространство Украины: "Кто взятки берет, а кто на фронт идет", "Политический спарринг: когда начнется бой?", "Тушите свет – выборов не будет", "Так военное или мирное время?" и тому подобное.
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