Об этом в эфире Еспресо заявила эксперт-балканист Мария Гелетий.

"Я думаю, что Россия готова перебросить даже часть ресурса, чтобы поддерживать этот конфликт. По крайней мере, на достаточном уровне, чтобы волновать Европу. Потому что Балканы в центре Европы практически и это очень близко к границам ЕС", - отметила она.

Гелетий подчеркнула, что Россия раньше поставляла вооружение Сербии и, следовательно, у сербов есть определенное оружие.

"Большую войну они возможно не смогут вести, но и сами Балканы не такие большие как Украина - там не нужно так много ресурса. Я думаю, что этого ресурса достаточно, чтобы держать напряжение в регионе", - добавила эксперт.

В то же время, Гелетий отметила, что обе стороны хотят интеграции в ЕС.

"Одна из причин расшатывания ситуации – намерение Косово подать заявку на членство в ЕС, Сербия не хоть признавать независимость Косово. У них в конституции заложено, что Косово – это часть Сербии", - подытожила она.

Напомним, 31 июля 2022 года полиция Косово в ответ на баррикадирование этническими сербами двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Сербией прекратила их деятельность.

1 августа стало известно, что в Косово было отложено на месяц перерегистрацию документов сербов. Впоследствии на границе Косово и Сербии исчезли все баррикады и возобновилось движение.

6 июля ЕС пригласил лидеров Сербии и Косово встретиться в Брюсселе на переговорах, на которых пришли к компромиссу.

1 сентября стало известно, что Сербия отменила процедуру выдачи своих документов косоварам после договоренностей, достигнутых с Приштиной при посредничестве ЕС.

8 ноября генсек НАТО Йенс Столтенберг предостерег лидеров Сербии и Косово от односторонних действий, которые могут вызвать дальнейшую эскалацию в регионе.

Уже 10 декабря сообщалось, что Косово перенесло выборы в населенных сербами районах с 18 декабря на 23 апреля 2023 из-за повышенного уровня опасности. А сотни сербов в Косово соорудили баррикады на дорогах Севера страны, так что они заблокировали движение транспорта на основных пунктах пропуска с Сербией. Для перекрытия движения использовались грузовики, машины скорой помощи и сельскохозяйственная техника. Это произошло на фоне роста напряженности, которая отмечалась взрывами, стрельбой и нападением на полицейский патруль 8 декабря.