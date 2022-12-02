РФ готова оставить ЗАЭС в обмен на транзит нефти и газа через Украину, - РосСМИ

Об этом сообщила "Медуза" со ссылкой на источники, близкие к Кремлю и правительству России.

Они утверждают, что РФ готова покинуть Запорожскую АЭС, однако не планирует полностью покидать Запорожскую область. Издание сообщает, что Кремль планирует передать АЭС либо украинским властям, либо МАГАТЭ.

По словам источников, в обмен на вывод войск из АЭС российские власти рассчитывают получить гарантии бесперебойного транзита нефти и газа через территорию Украины. Собеседники утверждают, что и в Кремле, и у правительства "есть готовность к соглашению", поскольку "качать и продавать нефть и газ очень важно для российского бюджета".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии "Медузе" опроверг возможность такого соглашения.

Напомним, 29 ноября президент Энергоатома заявил о наличии признаков того, что оккупанты собираются покинуть ЗАЭС.

А сегодня, 2 декабря, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил надежду, что ситуацию вокруг ЗАЭС удастся разрешить до конца года.

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