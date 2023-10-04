РФ готова частично снять запрет на экспорт дизеля, - росСМИ

Об этом информируют российское пропагандистское агентство " Коммерсантъ ".

По ожиданиям, будет разрешен только трубопроводный вывоз дизтоплива, а его объем будет ограничен квотами, чтобы не повлечь за собой резкого роста оптовых цен. Запрет на вывоз бензина пока остается в силе.

Эксперты считают, что ослабление введенных две недели назад жестких ограничений необходимо по технологическим причинам, чтобы нефтеперерабатывающие заводы не сбавляли производство.

Речь идет о разрешении на вывоз дизтоплива продуктопроводами Транснефти "Север" и "Юг", которые обеспечивают три четверти экспорта ДТ из России.

Продуктопровод "Север" имеет мощность 25 млн тонн в год и позволяет поставлять дизтопливо с нижнегородского, ярославского и киришского НПЗ ("Лукойл", СП "Газпром нефть" и "Роснефть", "Сургутнефтегаз") через балтийские порты "Приморск" и "Высоцк" ". Продуктопровод "Юг" имеет мощность 4 млн тонн и служит для экспорта дизтоплива из волгоградского НПЗ "Лукойла" через порт в Новороссийске.

Что предшествовало

Запрет был введен 21 сентября 2023 г. правительством РФ с целью "стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке". Он касается автомобильного бензина и дизельного топлива, но не касается авиационного топлива, газового конденсата и нефти. Также запрет не распространяется на топливные грузы, которые уже приняты к отправке по российским железным дорогам или имеют погрузочные документы для морской транспортировки.

Срок действия запрета не был объявлен, но ожидалось, что он будет кратким. Запрет повлек за собой падение цен на топливо на внутреннем рынке РФ, но также поднял цены в Азии, где спрос на дизельное топливо растет. Причиной нехватки топлива в РФ являются санкции, ограничивающие экспорт "тяжелой" российской нефти, а также переполнение хранилищ Транснефти.

24 сентября разведка Британии заявила, что в России наблюдается дефицит бензина и дизеля, россияне ощутили локальную нехватку.