РФ готова атаковать Украину с Черного моря: из чего, по состоянию на 17 июня, складывается вражеский флот
Россия разместила в Черном море готовый к атаке флот из пяти кораблей и одной подводной лодки
Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".
"В готовности к нанесению ракетных ударов в северо-западной части Черного моря остаются 1 подлодка, 2 ракетных корабля, 3 больших десантных корабля", - говорится в отчете.
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- 17 июня в "Юге" сообщили, что Херсонская область из-за российских оккупантов страдает от постоянных боевых действий , в ряде населенных пунктов - разбита инфраструктура и жилые дома.
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