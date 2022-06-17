РФ готова атаковать Украину с Черного моря: из чего, по состоянию на 17 июня, складывается вражеский флот

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"В готовности к нанесению ракетных ударов в северо-западной части Черного моря остаются 1 подлодка, 2 ракетных корабля, 3 больших десантных корабля", - говорится в отчете.

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17 июня в "Юге" сообщили, что Херсонская область из-за российских оккупантов страдает от постоянных боевых действий , в ряде населенных пунктов - разбита инфраструктура и жилые дома.

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