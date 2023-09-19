РФ формирует в Африке ЧВК на базе выводящей из Украины бригады, - Центр нацсопротивления

Об этом информирует Центр национального сопротивления.

"У окупантов продолжается работа по объединению остатков вагнеровцев в новую структуру под эгидой МО РФ", - говорится в заявлении.

Власти России создают частную военную компанию "Русский экспедиционный корпус" для наемников, которые должны служить в Африке. Среди них есть и вагнеровцы – боевики, участвовавшие в войне против Украины под руководством Евгения Пригожина.

НПК формируется на базе 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил Российской Федерации, расположенной в Кубинке Одинцовского района Москвы, подразделения которой постепенно выводят из зоны боевых действий в Украине.

Общее количество привлеченных к операциям за границей террористов планируется около 20 тысяч

Что известно о судьбе вагнеровцев

После мятежа предводителя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

31 июля стало известно, что ЧВК Вагнера приостановила "на неопределенный срок" работу своих региональных центров по набору наемников. Также по приказу финансиста Евгения Пригожина они должны до 5 августа прибыть в лагеря в Республике Беларусь.

3 августа наемники ЧВК Вагнера расположились в Беларуси у границы с Литвой, в городе Гродно. Президент страны Гитанас Науседа обеспокоен ситуацией безопасности.

Позже, 23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.

Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.

После этого, 25 августа, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил , что наемники ЧВК Вагнера и дальше будут базироваться на территории страны, несмотря на вероятную гибель Пригожина.

29 августа стало известно, что министерство внутренних дел Беларуси уже месяц выдает вагнеровцам паспорта с измененными фамилиями, что может быть связано с подготовкой диверсионной деятельности, в том числе терактов.

В селе Цель близ Осиповича продолжается расформирование лагеря ЧВК Вагнера, это показывает спутниковый снимок. С 23 августа по 14 сентября убрали примерно 60 крупных военных палаток.

По состоянию на 18 сентября известно, что на территории Беларуси осталось менее 1000 наемников ЧВК Вагнера.

Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь.