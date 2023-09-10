РФ формирует подразделения волонтеров на границе с Эстонией за неимением профессиональных военных, - британская разведка

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в Псковской области России, на границе с Эстонией, после повреждения двух транспортных самолетов Ил-76 CANDID 29 августа губернатор организовал волонтерское патрулирование безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие атаки беспилотников на авиабазу.



Минобороны Великобритании добавляет, что из-за ограниченного радиуса действия БПЛА атаки на авиабазу в Пскове почти наверняка были совершены с территории Российской Федерации.

По данным разведки Британии, в патрулирование записалось до 800 граждан. Патрули будут состоять из групп по 50 человек, распределенных между несколькими муниципалитетами, которые будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в том числе аэропорты и авиабазы.



"Создание этих добровольческих патрулей безопасности, вероятно, будет действовать как сдерживающий фактор и будет обеспечивать определенный уровень защиты от дронов, управляемых в непосредственной близости от авиабазы", - отмечают в британском ведомстве.



Там также напомнили: поскольку уничтожить дрон из стрелкового оружия сложно, российским силам все равно потребуются системы ПВО с возможностью наблюдения как кинетическими, так и электронными средствами перехвата для уничтожения беспилотников.



"Использование волонтеров, скорее всего, свидетельствует о нехватке обученного персонала службы безопасности в России", – констатируют в британской разведке.

Что известно об ударе по авиабазе Пскова

Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме Псков уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены на защиту Москвы.

Также в эфире Еспресо Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, рассказал , что россияне большинство систем ПВО стянули на линию фронта, поэтому для нас складывается уникальная ситуация, чтобы результативно прокладывать маршруты для наших дронов.

31 августа в эфире телеканала "Еспресо " представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил , что россияне используют транспортную авиацию для перекидывания личного состава и вооружения.

Также в ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект, якобы работает российская ПВО.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил уничтожение минимум четырех самолетов Ил-76 (военно-транспортный самолет, - ред.). По его словам, пока еще устанавливают точное количество поврежденных и уничтоженных самолетов.

Впоследствии глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил , что во время атаки беспилотников на авиабазу в Пскове, запущенных с территории России, были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили значительные повреждения.

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, хотя не уточнил, была ли атака совершена военнослужащими ГУР или российскими партизанами. Также разведчик отказался рассказывать, какие дроны были использованы или сколько их было привлечено.