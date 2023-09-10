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РФ формирует подразделения волонтеров на границе с Эстонией за неимением профессиональных военных, - британская разведка

10 сентября, 2023 воскресенье
10:19
Война с Россией

Недалеко от границы с Эстонией РФ создает так называемые волонтерские мобильные группы для патрулирования приграничья и критической инфраструктуры, чтобы защититься от атак БПЛА

Об этом сообщает министерство обороны Великобритании.

Отмечается, что в Псковской области России, на границе с Эстонией, после повреждения двух транспортных самолетов Ил-76 CANDID 29 августа губернатор организовал волонтерское патрулирование безопасности, чтобы предотвратить дальнейшие атаки беспилотников на авиабазу.

Минобороны Великобритании добавляет, что из-за ограниченного радиуса действия БПЛА атаки на авиабазу в Пскове почти наверняка были совершены с территории Российской Федерации.

По данным разведки Британии, в патрулирование записалось до 800 граждан. Патрули будут состоять из групп по 50 человек, распределенных между несколькими муниципалитетами, которые будут патрулировать приграничные районы и критическую инфраструктуру, в том числе аэропорты и авиабазы.

"Создание этих добровольческих патрулей безопасности, вероятно, будет действовать как сдерживающий фактор и будет обеспечивать определенный уровень защиты от дронов, управляемых в непосредственной близости от авиабазы", - отмечают в британском ведомстве.


Там также напомнили: поскольку уничтожить дрон из стрелкового оружия сложно, российским силам все равно потребуются системы ПВО с возможностью наблюдения как кинетическими, так и электронными средствами перехвата для уничтожения беспилотников.

"Использование волонтеров, скорее всего, свидетельствует о нехватке обученного персонала службы безопасности в России", – констатируют в британской разведке.

Что известно об ударе по авиабазе Пскова

Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома: минобороны РФ умолчало об атаке БПЛА, в то время как в ГУР подтвердили уничтожение по меньшей мере четырех самолетов Ил-76.

Во время масштабной атаки дронов в ночь на 29 августа силы и средства ПВО не смогли сбить беспилотники, на аэродроме Псков уничтожили несколько военно-транспортных Ил-76, ведь они направлены на защиту Москвы.

Также в эфире Еспресо Иван Киричевский, военный эксперт Defence Express, рассказал , что россияне большинство систем ПВО стянули на линию фронта, поэтому для нас складывается уникальная ситуация, чтобы результативно прокладывать маршруты для наших дронов.

31 августа в эфире телеканала "Еспресо " представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил , что россияне используют транспортную авиацию для перекидывания личного состава и вооружения.

Также в ночь с 31 августа на 1 сентября в небе над Псковом обнаружили неизвестный объект, якобы работает российская ПВО.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов подтвердил уничтожение минимум четырех самолетов Ил-76 (военно-транспортный самолет, - ред.). По его словам, пока еще устанавливают точное количество поврежденных и уничтоженных самолетов.

Впоследствии глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил , что во время атаки беспилотников на авиабазу в Пскове, запущенных с территории России, были уничтожены два транспортных самолета Ил-76, еще два получили значительные повреждения.

"Мы работаем с территории России", - сказал Буданов, хотя не уточнил, была ли атака совершена военнослужащими ГУР или российскими партизанами. Также разведчик отказался рассказывать, какие дроны были использованы или сколько их было привлечено.

Украина
Россия
Эстония
російська армія
Великобритания
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