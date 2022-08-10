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Главная война с Россией РФ формирует новый армейский корпус для участия в войне против Украины, - британская разведка

РФ формирует новый армейский корпус для участия в войне против Украины, - британская разведка

10 августа, 2022 среда
08:54
война с Россией

Россия формирует из наемников 3-й армейский корпус, который планирует задействовать в войне против Украины

Об этом сообщает минобороны Британии в twitter .

В британской разведке предполагают, что российские командиры продолжают сталкиваться с конкурирующими оперативными приоритетами усиления наступления на Донбассе и укрепления обороны против ожидаемых украинских контратак на Юге.

По данным разведки, чтобы поддержать операцию, Россия почти наверняка создала новую крупную группировку сухопутных сил, 3-й армейский корпус, который базируется в Мулино, Нижегородской области. РФ планирует его укомплектовать из новосформированных "добровольческих" батальонов, который набирают по всей стране.

Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам предлагаются выгодные денежные бонусы, когда они отправляются в Украину. В батальоны берут мужчин в возрасте до 50 лет и только со средним образованием.

Российский армейский корпус обычно состоит из 15–20 тыс. военных, однако России, вероятно, будет трудно довести новый корпус до этой численности, учитывая очень ограниченный энтузиазм относительно добровольного участия в войне в Украине. Поэтому эффект от создания 3-го армейского корпуса вряд ли будет решающим для кампании", - пришли к выводу в британской разведке.

  • 1 августа стало известно, что Россия набирает в элитную бригаду спецназначения заключенных, отбывавших наказание за тяжкие преступления.

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