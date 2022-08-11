РФ формирует добровольческий батальон еще в одной из областей, - ISW
Эксперты Института изучения войны заявили о формировании так называемого добровольного батальона еще в одной области РФ – Орловской
Об этом говорится в отчете ISW.
Аналитики отмечают, что министерство обороны Великобритании сообщало, что российские официальные лица "почти сформировали" 3-й армейский корпус, базирующийся в Мулино, Нижний Новгород.
В Институте также отмечают, что 10 августа губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что область сформирует новый добровольческий батальон для отправки на Донбасс. Кличков заявил, что в батальон примут всех желающих от 18 до 60 лет и что добровольцы получат 250 тыс. рублей (примерно 4065 долларов) при подписании контракта на три месяца. В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что 9 тыс. российских военнослужащих готовы перебросить в Украину из Чечни и что 10 тыс. резервистов "ждут в свое время".
"Центр стратегических коммуникаций Украины 10 августа сообщил, что российские войска проводят открытую рекламную кампанию якобы новосформированной воинской части и рассылают адресные SMS-сообщения для вербовки жителей оккупированного Мариуполя. В отчете также указано, что кремль делает все возможное, чтобы избежать массового призыва этнических россиян". Мариупольский горсовет заявил, что российские чиновники не формируют новое подразделение, а вместо этого отправляют новобранцев прямо на передовую", - говорится в отчете.
Ранее аналитики Института изучения войны назвали четыре области в России, в которых формируют добровольческие батальоны для войны в Украине – Новосибирская, Саратовская, Ульяновская и Курганская.
Также эксперты отметили, что украинские чиновники назвали взрывы 9 августа в Крыму началом контрнаступления Украины на Юге, предполагая, что украинские военные ожидают интенсивных сражений в августе и сентябре, которые могут решить результат следующего этапа войны.
Также они утверждают, что "российские официальные лица остаются обеспокоенными по поводу атаки 9 августа на авиабазу Саки в оккупированном Россией Крыму, расположенную в 225 км по российским линиям, в результате которой было уничтожено по меньшей мере восемь российских самолетов и несколько зданий".
Ключевые выводы аналитиков ISW
- Изменение планов кремля свидетельствует о том, что оккупационные силы скорее всего перенесут дату референдумов об аннексии в оккупированных регионах Украины. Из-за аннексии труднее представить какое-либо урегулирование войны путем переговоров на любых условиях, которые могли бы принять Украина или Запад, демонстрируя, что кремль принципиально не воспринимает прекращение войны на любых условиях, кроме капитуляции Украины
- Как сообщается, в последние недели Иран начал тренировать российские силы на иранских системах БПЛА, демонстрируя углубление военного сотрудничества между Ираном и Россией
- Российские войска вели наземные атаки к западу от Изюма
- Захватчики продолжали ограниченные наземные наступления к северо-востоку и западу от Бахмута и, вероятно, добились незначительных успехов в этих районах
- Российские войска добились незначительных успехов северо-западнее города Донецка и продолжают попытки продвинуться северо-западнее нынешних плацдармов в окрестностях города Донецка
- Оккупанты провели многочисленные безуспешные наступательные операции к северу и северо-востоку от города Харькова
- Российские войска провели неудачную боевую разведку на северо-западе Херсонской области
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