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РФ "фильтрует" украинцев во всех временно оккупированных городах, людей при этом унижают и пытают, - Денисова

16 мая, 2022 понедельник
16:28
война с Россией

Россияне ввели обязательную процедуру "фильтрации" во всех населенных пунктах на временно оккупированных территориях. Украинцев допрашивают, держат в нечеловеческих условиях и пытают

Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Сообщается, что солдаты российской армии внедрили процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном городе Украины.

По данным партнерских правозащитных организаций, фильтрацию прошли более 37 тыс. украинцев. Сейчас эту процедуру проходят в том числе граждане Украины, которые были принудительно депортированы в РФ.

По словам Денисовой, для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной процедурой. Граждан Украины заставляют проходить допросы каждые 3 дня.

Во время фильтрации украинцев допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.

Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации. Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство РФ оправдывает уничтожение украинцев", - комментирует Денисова.

В частности, Уполномоченная по правам человека отмечает, что любое принуждение физического или морального порядка по отношению к мирному населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц любой информации, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.

"Согласно статье 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года запрет применения любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой Конвенции, распространяется на любое грубое обращение со стороны как гражданских, так и военных властей", - добавляет Денисова.

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