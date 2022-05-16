Об этом сообщает Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Сообщается, что солдаты российской армии внедрили процедуру "фильтрации" в каждом временно оккупированном городе Украины.



По данным партнерских правозащитных организаций, фильтрацию прошли более 37 тыс. украинцев. Сейчас эту процедуру проходят в том числе граждане Украины, которые были принудительно депортированы в РФ.



По словам Денисовой, для "особо опасных" в идеологическом понимании и "неблагонадежных" украинцев "фильтрация" становится постоянной процедурой. Граждан Украины заставляют проходить допросы каждые 3 дня.



Во время фильтрации украинцев допрашивают, тщательно осматривают, при этом содержат в бесчеловечных условиях, унижают и пытают.



Это не просто дискриминация украинцев по признаку национальности, это один из элементов тотального геноцида нашей нации. Идеи "неполноценности" украинского народа, второсортности, искусственности украинской государственности – составляющие украиноненавистнической идеологии, которую годами взращивала российская пропаганда и которой сегодня политическое и военное руководство РФ оправдывает уничтожение украинцев", - комментирует Денисова.



В частности, Уполномоченная по правам человека отмечает, что любое принуждение физического или морального порядка по отношению к мирному населению, в частности с целью получения от них или от третьих лиц любой информации, является грубым нарушением международного гуманитарного права и обычаев ведения войны.



"Согласно статье 32 Конвенции о защите гражданского населения во время войны от 1949 года запрет применения любых мер, которые могут причинить физические страдания или привести к уничтожению лиц, находящихся под защитой Конвенции, распространяется на любое грубое обращение со стороны как гражданских, так и военных властей", - добавляет Денисова.