РФ фактически превратила "Крымский титан" в воинскую часть, - движение "Атеш"
На временно оккупированной территории Крыма российская армия фактически превратила завод "Титан" в воинскую часть
Об этом информирует партизанское движение "Атеш ".
"РФ фактически превратила завод в воинскую часть: на территории есть системы ПВО, развернуты значительные силы Нацгвардии, все полностью заминировано. Работников массово увольняют, производство практически остановилось", - говорится в заявлении.
По информации движения, рашисты планируют превратить химическое предприятие "Крымский Титан" в оборонную позицию.
"Они готовы шантажировать мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать", - добавляют в сообщении.
Что известно о ситуации на заводе "Крымский Титан"
Информация о заминировании химического предприятия появилась 31 мая.
В начале июня появилась информация о заминировании "Крымского титана" . Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и опасен для людей и окружающей среды.
21 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала , что в случае подрыва оккупантами "Крымского титана" прежде всего пострадают сами российские военные, но также может задеть соседние Молдову, Румынию и Турцию.
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