Об этом информирует партизанское движение "Атеш ".

"РФ фактически превратила завод в воинскую часть: на территории есть системы ПВО, развернуты значительные силы Нацгвардии, все полностью заминировано. Работников массово увольняют, производство практически остановилось", - говорится в заявлении.

По информации движения, рашисты планируют превратить химическое предприятие "Крымский Титан" в оборонную позицию.

"Они готовы шантажировать мир и Украину новой экологической катастрофой. На местное население и экологию им плевать", - добавляют в сообщении.

Что известно о ситуации на заводе "Крымский Титан"

Информация о заминировании химического предприятия появилась 31 мая.

В начале июня появилась информация о заминировании "Крымского титана" . Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и опасен для людей и окружающей среды.

21 июня спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказала , что в случае подрыва оккупантами "Крымского титана" прежде всего пострадают сами российские военные, но также может задеть соседние Молдову, Румынию и Турцию.