РФ ежемесячно выпускает по Украине в среднем сто ракет, – Игнат
Россия в среднем выпускает по Украине до ста ракет ежемесячно, одновременно применение калибров заметно уменьшилось, ведь темпы их производства невысокие
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Россия использовала стратегический запас ракет по критической инфраструктуре Украины осенью и зимой, но продолжает производить новые.
По словам Игната, в среднем оккупанты ежемесячно атакуют населенные пункты Украины около сотни ракет разного типа. В прифронтовых территориях они обычно применяют зенитно-ракетные комплексы С-300.
Что касается именно "калибров", РФ имеет технические возможности производить до 30 ракет этого типа ежемесячно. В настоящее время она применяет их втрое меньше, чем ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555. оккупанты применяют по 10-15 "калибров", отметил Игнат. При этом кораблей, способных осуществлять пуски ракет, у окупантов достаточно.
Ранее спикер Военно-Морских сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснял, что разницы между применением ракет с подводных и надводных ракетоносителей нет, но подводные Украине выявлять труднее. В целом на балансе россиян в акватории Черного моря есть три подлодки-ракетоносители. Один из них сейчас находится на ремонте, два других периодически выходят на дежурство.
- В мае в украинской разведке сообщали, что оккупанты способны производить до 25 "калибров" в месяц .
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