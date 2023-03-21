Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Главное управление разведки Украины .

"Этот процесс продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – заявил представитель ГУР МО Украины.

По словам чиновника, одной только мобилизации недостаточно - людей еще нужно научить, в то время как тренировочной базы у россиян недостаточно. Поэтому Москва использует ресурсы Беларуси и белорусские полигоны.