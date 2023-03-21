РФ ежемесячно удается мобилизовать около 20 тысяч человек, - ГУР
В России идет скрытая мобилизация, в рамках которой на войну с Украиной вербуют несколько десятков тысяч человек в месяц
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Главное управление разведки Украины .
"Этот процесс продолжается. И в рамках скрытой мобилизации ежемесячно рашистам удается около 20 тыс. человек мобилизовать. Дополнительно. Также готовятся новые мобилизационные мероприятия", – заявил представитель ГУР МО Украины.
По словам чиновника, одной только мобилизации недостаточно - людей еще нужно научить, в то время как тренировочной базы у россиян недостаточно. Поэтому Москва использует ресурсы Беларуси и белорусские полигоны.
- В ГУР ранее сообщили , что мобилизованные россияне сбегают со своих позиций из-за крайне низкого морального положения. Останавливают окупантов от массового побега только заградительные отряды.
- По данным Центра национального сопротивления , мобилизация ускоряется во временно оккупированном Крыму. На улицах местным раздают повестки, в регионе растут панические настроения.
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