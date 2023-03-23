РФ ежемесячно теряет в Украине около 25 тыс. солдат, - советник Залужного
Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс заявил, что Россия каждый месяц теряет на войне около 25 тысяч своих солдат
Об этом он сказал в интервью NV .
"Я считаю, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия", – высказался Райс.
По его словам, украинская армия убивает около 25 тысяч российских солдат в месяц. Кроме того, за март армия страны-агрессорки потеряет 75 тысяч военных ранеными.
"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются", – сказал советник Залужного.
Райс отметил, что сейчас ВСУ гораздо сильнее, чем год назад.
"Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", - подчеркнул он.
- По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения РФ потеряла в Украине более 168 тысяч военных.
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