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РФ ежемесячно теряет в Украине около 25 тыс. солдат, - советник Залужного

23 мартa, 2023 четверг
16:38
война с Россией

Советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, американский офицер Дэн Райс заявил, что Россия каждый месяц теряет на войне около 25 тысяч своих солдат

Об этом он сказал в интервью NV .

"Я считаю, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия", – высказался Райс.

По его словам, украинская армия убивает около 25 тысяч российских солдат в месяц. Кроме того, за март армия страны-агрессорки потеряет 75 тысяч военных ранеными.

"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются", – сказал советник Залужного.

Райс отметил, что сейчас ВСУ гораздо сильнее, чем год назад.

"Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", - подчеркнул он.

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