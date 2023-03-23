Об этом он сказал в интервью NV .

"Я считаю, что Бахмут – это место, куда пошла умирать российская армия", – высказался Райс.

По его словам, украинская армия убивает около 25 тысяч российских солдат в месяц. Кроме того, за март армия страны-агрессорки потеряет 75 тысяч военных ранеными.

"Все лучшие подразделения российской армии уничтожаются", – сказал советник Залужного.

Райс отметил, что сейчас ВСУ гораздо сильнее, чем год назад.

"Я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое шокирует мир", - подчеркнул он.