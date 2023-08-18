Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет Укринформ.

"Недавно мэр Москвы Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч. Это значит, что мэр признался, что за несколько месяцев только 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали", - заявил Юсов.

Однако, по его словам, речь идет именно о принудительной мобилизации простых россиян, в то время как детей чиновников и олигархов она не затрагивает. А чаще мобилизуют тех, кто недавно получил паспорт РФ.

"Это показатель критериев получения российского паспорта, создающего потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и исправлен на войну", - подчеркнул представитель ГУР.

Он также подчеркнул, что для российских военных единственный способ сохранить жизнь - добровольно сдаться в плен.