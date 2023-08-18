РФ ежемесячно мобилизует около 20 тысяч человек, - ГУР
В России идет полноценная мобилизационная кампания. Ежемесячно к войне в Украине они привлекают около 20 тысяч человек
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, пишет Укринформ.
"Недавно мэр Москвы Собянин назвал интересную цифру - 45 тысяч москвичей, якобы находящихся на фронте. Перед этим эта цифра была 35 тысяч. Это значит, что мэр признался, что за несколько месяцев только 10 тысяч москвичей дополнительно мобилизовали", - заявил Юсов.
Однако, по его словам, речь идет именно о принудительной мобилизации простых россиян, в то время как детей чиновников и олигархов она не затрагивает. А чаще мобилизуют тех, кто недавно получил паспорт РФ.
"Это показатель критериев получения российского паспорта, создающего потенциальную угрозу. С высокой вероятностью человек будет схвачен и исправлен на войну", - подчеркнул представитель ГУР.
Он также подчеркнул, что для российских военных единственный способ сохранить жизнь - добровольно сдаться в плен.
- В оккупированной Горловке Донецкой области растет социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения погибли более 20 тысяч мобилизованных жителей города.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.21
-
EUR
Покупка 40.95Продажа 41.96
- Актуальное
- Важное