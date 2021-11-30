РФ этапировала украинского политзаключенного Марченко в СИЗО в Бурятии, - омбудсман

Об этом сообщает Офис омбудсмана в Telegram.



По ее словам, родственникам Олесандра Марченко, приговоренного к 10 годам лишения свободы, не объяснили причины этапирования. Им неизвестно, где он находится и где будет отбывать наказание.



Она добавила, что при рассмотрении кассационной жалобы в полном объеме не изучили материалы дела. Судьи также проигнорировали обстоятельства похищения 18 февраля 2019 года Марченко сотрудниками ФСБ РФ с временно оккупированной территории Донецкой области и перевода его в Краснодар.



Денисова обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием ознакомиться с материалами уголовных дел в отношении Марченко и обратиться в суд или прокуратуру с ходатайством о проверке вступившего в законную силу решения.

6 ноября 2018 года Марченко в РФ был вынесен приговор – 10 лет лишения свободы.

17 декабря 2018 года его задержало "МГБ ДНР". Два месяца Марченко находился в застенке "Изоляция", где, по его словам, подвергался пыткам. Впоследствии мужчину передали представителям ФСБ России. Еще около 2,5 месяца его держали в депортационном центре Краснодарского края.

Уголовное дело было возбуждено 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в СИЗО, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению с территории России продукции военного назначения, а также в шпионаже.

26 мая 2021 года Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что состояние здоровья российского политзаключенного Александра Марченко, которого незаконно приговорили к 10 годам за якобы "шпионаж", ухудшается из-за неполучения жизненно необходимых лекарств.