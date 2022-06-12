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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией РФ еще в июне может иметь 40 тыс. погибших, они попытаются бросить на Донбасс срочников и скрыто мобилизованных, - Зеленский

РФ еще в июне может иметь 40 тыс. погибших, они попытаются бросить на Донбасс срочников и скрыто мобилизованных, - Зеленский

12 июня, 2022 воскресенье
22:29
война с Россией

Россия пытается завести на Донбасс резервные силы – это могут быть срочники и скрыто мобилизованные

Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, опубликованном в Telegram .

"Ключевая тактическая цель оккупанты не изменилась - они давят в Северодонецке. Там продолжаются очень жестокие бои - буквально за каждый метр. Также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск и т.д.", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что российская армия пытается завести в Донбасс резервные силы.

"Но, какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабоподготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы" и военной техники. И это означает только одно - Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тыс. своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - подытожил президент.

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Владимир Зеленский
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