РФ еще в июне может иметь 40 тыс. погибших, они попытаются бросить на Донбасс срочников и скрыто мобилизованных, - Зеленский
Россия пытается завести на Донбасс резервные силы – это могут быть срочники и скрыто мобилизованные
Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, опубликованном в Telegram .
"Ключевая тактическая цель оккупанты не изменилась - они давят в Северодонецке. Там продолжаются очень жестокие бои - буквально за каждый метр. Также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск и т.д.", - отметил Зеленский.
Он сообщил, что российская армия пытается завести в Донбасс резервные силы.
"Но, какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабоподготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы" и военной техники. И это означает только одно - Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тыс. своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - подытожил президент.
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