Об этом сказал в вечернем обращении президент Владимир Зеленский, опубликованном в Telegram .

"Ключевая тактическая цель оккупанты не изменилась - они давят в Северодонецке. Там продолжаются очень жестокие бои - буквально за каждый метр. Также давят в направлении Лисичанск, Бахмут, Славянск и т.д.", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что российская армия пытается завести в Донбасс резервные силы.

"Но, какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попытаются бросить в бой слабоподготовленных срочников и тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации. Российские генералы рассматривают своих людей просто как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы" и военной техники. И это означает только одно - Россия еще в июне может пересечь границу в 40 тыс. своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли", - подытожил президент.