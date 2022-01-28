РФ еще не приняла решение о нападении на Украину, - глава немецкой разведки
Руководитель федеральной разведки Германии Бруно Каль заявил, что РФ готова атаковать Украину, но еще не приняла на этот счет окончательного решения
Об этом он сказал в интервью Reuters.
"Я считаю, что решение (РФ, - ред.) о нападении еще не было принято", - заявил Каль.
Глава немецкой разведки перечислил несколько возможных сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержку оккупационных войск на Востоке Украины и продвижение линии разграничения и добавил, что "кризис может развиваться тысячами способов".
По его словам, неизвестно, удовлетворят ли требования Путина переговоры с Западом.
"Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто", - добавил он.
Каль отказался комментировать, какие санкции следует применять против РФ в случае нападения, но поддержал подход Германии, который держит Москву в неизвестности о том, какие шаги она может предпринять.
"Это то, что делает Путин", - сказал глава германской разведки.
- Напомним, журналист Иван Капсамун заявил, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.92
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное