РФ еще не приняла решение о нападении на Украину, - глава немецкой разведки

Об этом он сказал в интервью Reuters.



"Я считаю, что решение (РФ, - ред.) о нападении еще не было принято", - заявил Каль.



Глава немецкой разведки перечислил несколько возможных сценариев, включая действия по дестабилизации правительства в Киеве или поддержку оккупационных войск на Востоке Украины и продвижение линии разграничения и добавил, что "кризис может развиваться тысячами способов".



По его словам, неизвестно, удовлетворят ли требования Путина переговоры с Западом.



"Учитывая его далеко идущие требования, это будет непросто", - добавил он.



Каль отказался комментировать, какие санкции следует применять против РФ в случае нападения, но поддержал подход Германии, который держит Москву в неизвестности о том, какие шаги она может предпринять.



"Это то, что делает Путин", - сказал глава германской разведки.

Напомним, журналист Иван Капсамун заявил, что Россия может и блефовать по поводу нападения на Украину, но все же готовит для этого всю инфраструктуру.

Издание The Wall Street Journal сообщило, что западные чиновники оборонных ведомств уверены, что РФ "завершила последние приготовления к вторжению в Украину" и направила на границу медицинские подразделения.