РФ дважды за день обстреляла Никополь: один человек погиб, еще два пострадали
На Днепропетровщине 30 апреля россияне били по Никополю, попали в дома, электролинии, убили одного гражданского, ранили еще двоих
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.
"Сегодня за день враг дважды ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель. Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина", - подчеркнул он.
Также враг попал в шесть многоэтажных и столько же частных домов, хозяйственные постройки, два газопровода и линию электропередачи. Последствия обстрелов выясняются.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.4
Покупка 37.4Продажа 38.03
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное