Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в телеграме.

"Сегодня за день враг дважды ударил из тяжелой артиллерии по Никополю. Погиб 48-летний местный житель. Пострадали 46-летняя женщина и 80-летний мужчина", - подчеркнул он.

Также враг попал в шесть многоэтажных и столько же частных домов, хозяйственные постройки, два газопровода и линию электропередачи. Последствия обстрелов выясняются.