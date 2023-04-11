РФ дважды с утра открыла огонь по приграничью Сумщины
Во вторник, 11 апреля, российские войска выпустили не менее 10 снарядов из минометов. Прилеты зафиксировали недалеко от пограничья Сумской области
Об этом информирует ОК "Север" .
Российские войска обстреливали вблизи села Ходыно Шосткинского района Сумской области. Защитники зафиксировали три прихода вражеских снарядов с 11:20 до 11:30.
Рашисты вели огонь из миномета 120 мм, предполагают украинские военные.
Также с 11:10 до 11:30 противник обстреливал неподалеку от села Бунякино Конотопского района Сумщины. Известно о семи приходах, вероятно, из миномета 120 мм.
В результате российского огня, предварительно, никто среди местного населения не пострадал. О повреждениях инфраструктуры информация не поступала.
- В течение 10 апреля российские агрессоры совершили 9 обстрелов 5 приграничных громад Сумской области, зафиксировано 118 прилетов.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 11 апреля поздравил украинцев с годовщиной деоккупации Сумщины и опубликовал видео, как украинские воины освобождали регион от россиян.
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