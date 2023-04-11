РФ дважды с утра открыла огонь по приграничью Сумщины

Об этом информирует ОК "Север" .

Российские войска обстреливали вблизи села Ходыно Шосткинского района Сумской области. Защитники зафиксировали три прихода вражеских снарядов с 11:20 до 11:30.

Рашисты вели огонь из миномета 120 мм, предполагают украинские военные.

Также с 11:10 до 11:30 противник обстреливал неподалеку от села Бунякино Конотопского района Сумщины. Известно о семи приходах, вероятно, из миномета 120 мм.

В результате российского огня, предварительно, никто среди местного населения не пострадал. О повреждениях инфраструктуры информация не поступала.