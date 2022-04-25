РФ дважды обстреляла Харьковщину, погибли 3 человека, есть раненые, - Синегубов
Российская армия в очередной раз обстреляла Харьковскую область, погибли три человека, еще три - ранены
Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
"От обстрелов оккупантов пострадали жители Дергачей и ряда сел, которые рядом. Россияне стреляют артиллерией по улицам, жилым домам. Как следствие - невинно погибли 3 мирных жителя, 1 человек ранен. Из-за дневных обстрелов ранены двое гражданских и в Золочевском районе.
Синегубов отметил, что это очередные военные преступления оккупантов против мирного населения.
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