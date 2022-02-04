РФ доставила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400 "Триумф" прибыла дл Беларуси
Об этом заявили в Минобороны РФ.
"Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа прибыл на полигон в Брестской области Республики Беларусь", - говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что расчеты маскируют стартовые позиции, командные пункты, обслуживание техники для подготовки к боевому дежурству с ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.
- Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения из РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решительность - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.
- Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил , что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.
- Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.
- РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину.
- Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила , что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.
- Войска Беларуси и РФ начали совместные учения.
- РФ отправила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".
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