РФ доставила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400

Об этом заявили в Минобороны РФ.



"Дивизион зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа прибыл на полигон в Брестской области Республики Беларусь", - говорится в сообщении.



В министерстве добавили, что расчеты маскируют стартовые позиции, командные пункты, обслуживание техники для подготовки к боевому дежурству с ПВО в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

Напомним, Лукашенко заявил, что военные учения из РФ пройдут на западных и южных границах страны. Впоследствии в Министерстве обороны Беларуси заявили, что после совместных учений "Союзная решительность - 2022" в феврале войска РФ покинут территорию страны.

Представитель Великобритании на заседании Совбеза ООН по Украине заявил , что Россия должна выполнить обязательства согласно уставу Организации и не угрожать Украине.

Кроме того, представитель Ирландии на заседании Совбеза ООН по Украине призвала к использованию Нормандского формата для деэскалации конфликта с РФ.

РФ на заседании Совбеза ООН призвала предоставить доказательства о 100 тыс. военных на границах и планах по возможному вторжению в Украину.

Беларусь на заседании Совбеза ООН заявила , что совместные учения с Россией носят оборонный характер и не создают угрозы для Украины и стран ЕС.

Войска Беларуси и РФ начали совместные учения.

РФ отправила в Беларусь зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф".

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